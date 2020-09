Grande Fratello Vip, paura nella casa: un concorrente ha rischiato grosso (Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articolo . C’è stato un attimo di paura all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020: un concorrente ha rischiato grosso senza saperlo. Ha rischiato grosso Denis Dosio che, inconsapevolmente, ha avuto modo di uscire all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 nel bel mezzo di un vero e proprio temporale ballando sotto la pioggia. Il … Leggi su youmovies (Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articolo . C’è stato un attimo diall’interno delladelVip 2020: unhasenza saperlo. HaDenis Dosio che, inconsapevolmente, ha avuto modo di uscire all’interno delladelVip 2020 nel bel mezzo di un vero e proprio temporale ballando sotto la pioggia. Il …

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - Noovyis : (Grande Fratello Vip, continuano le rivelazioni su sette e “istigazione al suicidio”. Signorini: “Ci saranno svilup… - JohnHard3 : @kisimaio C'è tanta 'gnoranza' tra le capre degli elettori...anche come risultato di decenni di attacchi a Scuola,… - NonCiPensiMai_ : RT @xcharlinax: Franceska: “Ma cos’è? Uno show qui dentro? Tommaso: “Certo amore, siamo al Grande Fratello.” #gfvip ?????? -