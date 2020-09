Elezioni comunali a Campoli: i ringraziamenti di Cioffi, Lanni e Pacillo (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCampoli del Monte Taburno (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Lucio Cioffi, Nicola Lanni e Arcangelo Pacillo della lista “Campoli è Futuro“. “Voglio ringraziare pubblicamente chi in queste Elezioni amministrative ha dato la sua fiducia alla lista ‘Campoli è Futuro’ e sopratutto le 67 persone che hanno individuato in me una persona degna della loro preferenza”, così Lucio Cioffi espressione della nuova opposizione consiliare. Sul lavoro svolto nella campagna elettorale e sull’impegno che intende mettere in atto nei prossimi cinque anni: “Ho fatto prevalere il silenzio, credo che sia la cosa giusta da fare quando ci si interfaccia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutidel Monte Taburno (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Lucio, Nicolae Arcangelodella lista “è Futuro“. “Voglio ringraziare pubblicamente chi in questeamministrative ha dato la sua fiducia alla lista ‘è Futuro’ e sopratutto le 67 persone che hanno individuato in me una persona degna della loro preferenza”, così Lucioespressione della nuova opposizione consiliare. Sul lavoro svolto nella campagna elettorale e sull’impegno che intende mettere in atto nei prossimi cinque anni: “Ho fatto prevalere il silenzio, credo che sia la cosa giusta da fare quando ci si interfaccia ...

