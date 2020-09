Covid, la crisi dei ristoratori di Milano: 'Il pranzo in pratica non esiste più' (Di giovedì 24 settembre 2020) Milano sta pagando ancora a caro prezzo le conseguenze del Coronavirus . Come raccontato a 'Stasera Italia Speciale', i ristoratori del capoluogo lombardo non si sono mai ripresi dopo il lockdown : '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020)sta pagando ancora a caro prezzo le conseguenze del Coronavirus . Come raccontato a 'Stasera Italia Speciale', idel capoluogo lombardo non si sono mai ripresi dopo il lockdown : '...

RaiTre : Studi scientifici dimostrano che l'inquinamento dell'aria ha amplificato l'epidemia. L’accelerazione dei cambiament… - francescoseghez : Quattro grafici che mostrano in modo chiaro come i giovani (anche considerati i cambiamenti demografici) pagano la… - vaticannews_it : #PapaFrancesco lo ripete: dalla #pandemia si esce migliori o peggiori. La crisi globale chiede un ripensamento dell… - camcom_novara : RT @CameraOpen: In corso l'indagine #Excelsior tra le #imprese di #Biella #Vercelli #Novara sui fabbisogni occupazionali previsti per nov 2… - _Ku_Fu_ : @David36706212 @seaeyeorg Manca lavoro, le aziende sono PIEGATE IN DUE dalla crisi Covid, untori di tutto il mondo… -