Coronavirus | 33enne muore a Cagliari E' la vittima più giovane in Sardegna

(Di giovedì 24 settembre 2020) Un'altradelin Italia . Questa volta in, a, dove ilFabio Lecis ieri è arrivato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santissima Trinità in condizioni ...

SkyTG24 : Coronavirus, 33enne muore a Cagliari: era stato contagiato in Costa Smeralda - fanpage : Aveva solo 33 anni. Fabio è tra le vittime più giovani del Covid-19 in Sardegna - FatimaCurzio : RT @Cartabellotta: #COVID19: “poco più di un influenza che colpisce solo anziani con patologie multiple” Raccontatelo ai genitori di questo… - valessandra59 : RT @Cartabellotta: #COVID19: “poco più di un influenza che colpisce solo anziani con patologie multiple” Raccontatelo ai genitori di questo… - palumbost : RT @Cartabellotta: #COVID19: “poco più di un influenza che colpisce solo anziani con patologie multiple” Raccontatelo ai genitori di questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 33enne

Cagliari, 24 settembre 2020 - Un'altra giovane vittima del Coronavirus in Italia. Questa volta in Sardegna, a Cagliari, dove il 33enne Fabio Lecis ieri è arrivato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant ...Si aggrava il bilancio delle vittime da coronavirus in Sardegna ... e nonostante tutti i tentativi dei medici, per il 33enne non c’è stato nulla da fare. Il giovane, da quanto si apprende, era uno dei ...