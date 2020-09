Concluso a Roma il Consiglio Federale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma- Si è conclusa a Roma la due giorni di lavoro del Consiglio Federale, riunitosi presso la sede di Via Vitorchiano con alcuni consiglieri collegati in video conferenza. In apertura di dibattito il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020)- Si è conclusa ala due giorni di lavoro del, riunitosi presso la sede di Via Vitorchiano con alcuni consiglieri collegati in video conferenza. In apertura di dibattito il ...

Ultime Notizie dalla rete : Concluso Roma Concluso a Roma il Consiglio Federale Corriere dello Sport Fitetrec Ante, Montelibretti: ecco i nuovi campioni italiani Country Derby

Conclusa la due giorni del Consiglio Federale

Roma, 24 settembre 2020 – Piccoli campioni crescono mentre i grandi si contendono il podio, è questo lo spirito che si respirava durante i Campionati Italiani di Country Derby che si sono conclusi a M ...Fra le decisioni prese la convocazione, il 27 febbraio 2021, della 45a Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche allo statuto e Ordinaria elettiva, unitamente alla 5a Assemblea Nazionale ordi ...