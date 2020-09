Come sta Alex Zanardi? Un nuovo intervento e sedute di riabilitazione a cui inizia a rispondere (Di giovedì 24 settembre 2020) Continuiamo a fare tutti il tifo per Alex Zanardi, ma Come sta il campione di handbike dopo il tragico incidente avvenuto in strada lo scorso giugno a Siena? Le ultime notizie di un mese fa parlavano di un peggioramento delle condizioni di salute, oggi possiamo invece continuare a sperare che Zanardi possa farcela. E’ attraverso il comunicato dell’ospedale San Raffaele di Milano che si apprende che Alex Zanardi ha iniziato il percorso di riabilitazione con stimoli visivi e acustici, oltre a un prossimo intervento programmato, necessario per la ricostruzione cranio-facciale. Percorsi lunghi, progressi che i medici definiscono significativi ma allo stesso tempo frenano l’entusiasmo perché è troppo presto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 settembre 2020) Continuiamo a fare tutti il tifo per, masta il campione di handbike dopo il tragico incidente avvenuto in strada lo scorso giugno a Siena? Le ultime notizie di un mese fa parlavano di un peggioramento delle condizioni di salute, oggi possiamo invece continuare a sperare chepossa farcela. E’ attraverso il comunicato dell’ospedale San Raffaele di Milano che si apprende chehato il percorso dicon stimoli visivi e acustici, oltre a un prossimoprogrammato, necessario per la ricostruzione cranio-facciale. Percorsi lunghi, progressi che i medici definiscono significativi ma allo stesso tempo frenano l’entusiasmo perché è troppo presto ...

Aaron Hickey, che in queste settimane è stato anche vicino al Bayern Monaco, è stato annunciato dal Bologna come nuovo colpo difensivo. Dopo una lunghissima trattativa, il Bologna ha finalmente annunc ...

«Per me è stato un anno durissimo, ho perso mio padre e il dolore maggiore mi deriva dalle tante parole che non ci siamo detti. Devo ringraziare l’editore Cairo, perché difficilmente avrei potuto affr ...

