CIG | Inps | autorizzate in 5 mesi oltre 2 | 8 miliardi di ore per emergenza Covid

(Teleborsa) – Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal primo aprile al 31 agosto 2020, per emergenza sanitaria, è pari a 2.819,1 milioni di cui: 1.384 milioni di Cig ordinaria, 887,1 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 548 milioni di Cig in deroga. Lo rende noto nell'Inps nell'Osservatorio cassa integrazione guadagni aggiornato al mese di agosto. Nel solo mese di Agosto 2020 sono state autorizzate 293,7 milioni di ore. Il 98% delle ore di Cig ordinaria, deroga e fondi di solidarieta` sono state autorizzate con causale "emergenza sanitaria Covid-19".

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 set - L'Inps ha autorizzato fino ad agosto 2,82 miliardi di ore tra cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga e assegno ordinario dei fondi di solidarieta ...

MILANO - Rallenta leggermente ad agosto il ricorso alla cassa integrazione. Nel mese scorso l'Inps ha autorizzato 293 milioni di ore di fermo alle aziende tra cassa integrazione ordinaria e straordina ...

