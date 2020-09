Caso Gregoretti | la difesa di Salvini | “Nessun sequestro | a bordo due scafisti”

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Nessun sequestro di persona, nessuna “privazione della liberta’ personale”. I migranti sulla nave Gregoretti sono rimasti a bordo “solo il tempo necessario per concordare con altri Paesi europei il loro trasferimento”. Non solo: sul mezzo della Marina militare c’erano anche “due scafisti”. E’ quanto sostiene Matteo Salvini nella memoria difensiva che ha depositato oggi in vista del processo che si svolgera’ a Catania il 3 ottobre.

È stata depositata la memoria difensiva di Matteo Salvini per il Gup di Catania, in vista dell’udienza del 3 ottobre. Il leader della Lega è finito a processo per la vicenda del mancato sbarco di 131 ...Presentata una memoria per smontare l'accusa di sequestro di persone in vista In vista dell’udienza di sabato 3 ottobre a Catania CATANIA - Più di 50 pagine per smontare l’accusa di "sequestro di pers ...