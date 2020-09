Cagliari, Godin è arrivato in città: il presidente Giulini lo “ufficializza” (Di giovedì 24 settembre 2020) Diego Godin è arrivato oggi a Cagliari, e si appresta a diventare il prossimo rinforzo in difesa per gli isolani, un autentico regalo del presidente Giulini che decide di offrire al tecnico Di Francesco un elemento di valore assoluto come l’uruguagio. Lo stesso patron del Cagliari, attraverso il proprio profilo ufficiale di fatto “ufficializza” l’affare: Godin arriva a titolo gratuito dopo una sola stagione con la maglia dell’Inter. È un grande giorno… — Tommaso Giulini (@tommasoGiulini) September 24, 2020 Sembra oramai questione di ore, e il Cagliari potrà contare su un profilo che sembrava impossibile solo poche stagioni or sono. ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020) Diegooggi a, e si appresta a diventare il prossimo rinforzo in difesa per gli isolani, un autentico regalo delche decide di offrire al tecnico Di Francesco un elemento di valore assoluto come l’uruguagio. Lo stesso patron del, attraverso il proprio profilo ufficiale di fatto “ufficializza” l’affare:arriva a titolo gratuito dopo una sola stagione con la maglia dell’Inter. È un grande giorno… — Tommaso(@tommaso) September 24, 2020 Sembra oramai questione di ore, e ilpotrà contare su un profilo che sembrava impossibile solo poche stagioni or sono. ...

