Adua Del Vesco in pericolo? Noto attore: “Va messa sotto protezione” (Di giovedì 24 settembre 2020) Adua Del Vesco è in pericolo dopo le dichiarazioni sull’AresGate? Un Noto attore è preoccupato per lei e chiede venga messa sotto protezione. Da qualche giorno a questa parte, è innegabile, non si fa altro che parlare di Adua Del Vesco e del vaso di Pandora che lei e Massimiliano Morra hanno aperto nella casa … L'articolo Adua Del Vesco in pericolo? Noto attore: “Va messa sotto protezione” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 24 settembre 2020)Delè indopo le dichiarazioni sull’AresGate? Unè preoccupato per lei e chiede vengaprotezione. Da qualche giorno a questa parte, è innegabile, non si fa altro che parlare diDele del vaso di Pandora che lei e Massimiliano Morra hanno aperto nella casa … L'articoloDelin: “Vaprotezione” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CristianiToday : Sta per esplodere una vera bomba mediatica dopo le dichiarazioni dell'attrice Adua Del Vesco, concorrente del Grand… - Rita_Sberna : Sta per esplodere una vera bomba mediatica dopo le dichiarazioni dell'attrice Adua Del Vesco, concorrente del Grand… - blogtivvu : #AresGate, Francesco Testi interviene sulla spinosa questione: l'augurio ad Adua Del Vesco e silenzio su Massimilia… - linamontavarro : RT @mikylolly: Massimiliano non ha voluto contattarla durante la malattia per paura di farle del male e di essere un peso. Adua ha pensato… - ScManente : RT @otakuclub4: Ma poi vogliamo parlare del tono da saccente di Fulvio nei confronti di Adua? 'sei grassa? Allora dimagrisci, non ci vuole… -