Virus Italia in lento aumento (Di mercoledì 23 settembre 2020) 1392 ieri i nuovi casi positivi contro i 1.350 di lunedì. Nessuna Regione è a zero casi, l'aumento più consistente nel Lazio Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 settembre 2020) 1392 ieri i nuovi casi positivi contro i 1.350 di lunedì. Nessuna Regione è a zero casi, l'più consistente nel Lazio

ettore_licheri : Ancora una volta il mondo osserva l’Italia con ammirazione: mentre tanti paesi si chiudono in lock-down, il paese… - matteosalvinimi : Che bello ritrovare il sorriso dei bimbi ai gonfiabili e sulle giostre. Grazie ai lavoratori dello spettacolo viagg… - matteosalvinimi : #Salvini: Dopo virus gente chiede SOLUZIONI CONCRETE, non filosofia o ideologia. Non capisco perché toscani debbano… - Silvio1Di : @fanpage Adesso capisco il ricovero al San Raffaele per Covid19 , di questo soggetto. “ Rubi Ter” Berlusconi chiede… - Max08330569 : Il virus dell'ignoranza e della convinzione sta contagiando L'ITALIA. -