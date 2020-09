Uccise la moglie a Vernio: la bambina di 2 anni era in casa (Di giovedì 24 settembre 2020) A meno di una settimana dalla tragedia di Vernio, dove Leonardo Santini, 50 anni, Uccise la moglie, Claudia Corrieri, 38 anni, prima di andare a suicidarsi da un ponte del torrente Lima, sulla Montagna Pistoiese, vengono fuori nuovi particolari. La bambina, due anni, figlia della coppia, sarebbe stata in casa quando Santini ha ucciso la donna Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 settembre 2020) A meno di una settimana dalla tragedia di, dove Leonardo Santini, 50la, Claudia Corrieri, 38, prima di andare a suicidarsi da un ponte del torrente Lima, sulla Montagna Pistoiese, vengono fuori nuovi particolari. La, due, figlia della coppia, sarebbe stata inquando Santini ha ucciso la donna

