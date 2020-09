Tokyo2020 | tamponi obbligatori per gli atleti stranieri

(Di mercoledì 23 settembre 2020) TOKYO - Il governo giapponese ha deciso: per le Olimpiadi ditutti gliche entrano nel paese del Sol levante dovranno fare i. Una misura di sicurezza presa per cercare di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 tamponi

Corriere dello Sport.it

Inoltre, è vietato usare i mezzi pubblici, gli spostamenti controllati e ogni Comitato Olimpico sarà responsabile dei comportamenti dei concorrenti TOKYO - Per partecipare alle Olimpiadidi Tokyo 2020 ...TOKYO - Il governo giapponese ha deciso: per le Olimpiadi di Tokyo2020 tutti gli atleti che entrano nel paese del Sol levante dovranno fare i tamponi. Una misura di sicurezza presa per cercare di ...