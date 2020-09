TENNIS WORLD TOUR 2: Tutte le nuove feature in un video dedicato (Di mercoledì 23 settembre 2020) NACON e Big Ant Studios sono orgogliosi di presentare un video che evidenzia le numerose novità di TENNIS WORLD TOUR 2. Il gioco sarà disponibile dal 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e il 15 ottobre su Nintendo Switch. TENNIS WORLD TOUR 2 include diverse nuove caratteristiche e miglioramenti per offrire ai giocatori un’esperienza coinvolgente. Il sistema di carte è tornato, più orientato al gioco. Con 5 carte disponibili all’inizio della partita, il giocatore dovrà pensare tatticamente e utilizzarle nei momenti chiave: l’aumento della resistenza, un servizio più preciso, o la riduzione della potenza del concorrente di alcuni punti, saranno di grande aiuto per vincere la ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 23 settembre 2020) NACON e Big Ant Studios sono orgogliosi di presentare unche evidenzia le numerose novità di2. Il gioco sarà disponibile dal 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e il 15 ottobre su Nintendo Switch.2 include diversecaratteristiche e miglioramenti per offrire ai giocatori un’esperienza coinvolgente. Il sistema di carte è tornato, più orientato al gioco. Con 5 carte disponibili all’inizio della partita, il giocatore dovrà pensare tatticamente e utilizzarle nei momenti chiave: l’aumento della resistenza, un servizio più preciso, o la riduzione della potenza del concorrente di alcuni punti, saranno di grande aiuto per vincere la ...

