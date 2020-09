Taverna contro i probiviri del Movimento: «Ho restituito quello che dovevo». E a Casaleggio: «Nessuno è al di sopra delle regole» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il clima interno al Movimento 5 Stelle è infuocato. A testimoniarlo, una volta di più, è un video della senatrice Paola Taverna che su Facebook si difende dalle accuse di morosità per non aver restituito una parte del proprio stipendio da parlamentare, come prevedono le regole del Movimento, e come lamentato da Davide Casaleggio in una lettera del 14 settembre. Taverna predica la propria innocenza, dicendosi vittima di una persecuzione mediatica. La difesa di Taverna «Oggi ho restituito 309mila euro. Il 7 maggio ho fatto un ulteriore bonifico di 40mila. Ma sono già un paio di mesi che finisco sui giornali come colei che non restituisce. Il primo articolo è del 2 luglio e da allora io ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il clima interno al5 Stelle è infuocato. A testimoniarlo, una volta di più, è un video della senatrice Paolache su Facebook si difende dalle accuse di morosità per non averuna parte del proprio stipendio da parlamentare, come prevedono ledel, e come lamentato da Davidein una lettera del 14 settembre.predica la propria innocenza, dicendosi vittima di una persecuzione mediatica. La difesa di«Oggi ho309mila euro. Il 7 maggio ho fatto un ulteriore bonifico di 40mila. Ma sono già un paio di mesi che finisco sui giornali come colei che non restituisce. Il primo articolo è del 2 luglio e da allora io ...

Ultime Notizie dalla rete : Taverna contro Tutti contro Crimi «il temporeggiatore»: le correnti M5S invocano il congresso subito Il Sole 24 ORE Caos M5S, scoppia il caso Crimi. E Grillo attacca il Parlamento

L’ago della bilancia e le regole. Mentre vince la linea dura su sanzioni e espulsioni, Beppe Grillo torna prepotentemente centrale nella bufera che infuria nei Cinque Stelle. Il garante viene chiamato ...

Tutti contro Crimi «il temporeggiatore»: le correnti M5S invocano il congresso subito

In primo piano c’è la faida interna tra governisti e non: da un lato Luigi Di Maio, Roberto Fico, Paola Taverna, Roberta Lombardi, ministri e sottosegretari, tutti ricompattati in difesa del premier ...

