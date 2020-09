Salvini forse ha capito che se insulti il Sud poi non puoi pretendere che ti voti (Di mercoledì 23 settembre 2020) 'Non nego le delusioni di Toscana, Puglia e Campania. In realtà, per rimanere al dato più recente, le Amministrative sono state molto buone. Strappiamo diversi comuni al centrosinistra, Macerata al ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 settembre 2020) 'Non nego le delusioni di Toscana, Puglia e Campania. In realtà, per rimanere al dato più recente, le Amministrative sono state molto buone. Strappiamo diversi comuni al centrosinistra, Macerata al ...

matteosalvinimi : #Salvini: Il signore del servizio mi metterebbe al muro? Un sincero 'democratico'..... forse ha le idee confuse. #Drittoerovescio - fattoquotidiano : Ordine Giornalisti, presidente lombardo candidato con Salvini a Milano? “Chiacchiere, ma forse piaccio. E che c’è d… - adelcor40 : @repubblica Salvini: a Roma forse ma a Milano, NO! - carmelodipaola : M5S è un movimento di cialtroni, incompetenti, autolesionisti. Se fossero andati al voto dopo il Governo con Salvin… - Diego94601132 : RT @GioChirilly: Se Salvini e Meloni fossero stati per il NO ora il governo avrebbe vacillato. Forse lo vogliono tenere fino al 2023. Boh..… -