Roma, precipita all'interno dei Mercati di Traiano: corsa in ospedale per un 38enne polacco

Questa mattina, mercoledì 23 settembre, alle ore 7:00, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato nell'area archeologica dei Fori di Augusto la squadra di via Genova( 1 a) ed il nucleo Saf per soccorrere una persona caduta all'interno del Mercato di Traiano. L'uomo,un trentasettenne di nazionalità polacca è stato recuperato tramite tecniche e manovre Saf (palo pescante), per poi essere affidato al 118 per il trasporto presso l'ospedale S.Giovanni. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine.

