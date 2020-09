Raimondo Todaro in ospedale: il futuro di Elisa Isoardi a Ballando (Di mercoledì 23 settembre 2020) Raimondo Todaro è in ospedale dove è stato operato di appendicite: ecco cosa accadrà ad Elisa Isoardi nella prossima puntata di Ballando con le stelle. Raimondo Todaro si trova in ospedale dove è stato operato per appendicite. Una nuova batosta per Ballando con le stelle 2020 che, dopo essere partito in ritardo per la poisitività … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 23 settembre 2020)è indove è stato operato di appendicite: ecco cosa accadrà adnella prossima puntata dicon le stelle.si trova indove è stato operato per appendicite. Una nuova batosta percon le stelle 2020 che, dopo essere partito in ritardo per la poisitività … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - milly_carlucci : Cari amici, il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura importante ed è stato operato ieri sera. Ci sia… - milly_carlucci : Oggi in collegamento a @vitaindiretta con @albmatano gli aggiornamenti da @Raimondo_Todaro #ballandoconlestelle… - Notiziedi_it : Raimondo Todaro in ospedale: chi ballerà con Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle? - GensiniGmail : RT @Bricke79: @milly_carlucci @vitaindiretta @albmatano @Raimondo_Todaro @Ballando_Rai Fatemi capire, c’è gente che per vedere i propri car… -