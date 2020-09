RaiDue e il calcio al Medio Evo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una risposta non usuale ma di sicura efficacia. E’ quella data dall’account di RaiDue su Instagram ad un ascoltatore che aveva poco signorilmente apostrofato le calciatrici della Nazionale di calcio nel corso della partita giocata e vinta ieri contro la Bosnia&Erzegovina. L’utente Instagram aveva replicato ad un post che pubblicizzava la diretta dell’evento, valido per le qualificazioni agli Europei del 2022, sul canale RaiDue dell’Azienda che opera il servizio pubblico televisivo in Italia. Lapidario il commento che riporta ad un concetto sulla condizione femminile che non è difficile definire medievale: “Vadano a spazzare casa…Il calcio non è roba da donne, e non lo sarà mai!”. Se l’intento era avere cinque minuti di gloria poteva ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una risposta non usuale ma di sicura efficacia. E’ quella data dall’account disu Instagram ad un ascoltatore che aveva poco signorilmente apostrofato le calciatrici della Nazionale dinel corso della partita giocata e vinta ieri contro la Bosnia&Erzegovina. L’utente Instagram aveva replicato ad un post che pubblicizzava la diretta dell’evento, valido per le qualificazioni agli Europei del 2022, sul canaledell’Azienda che opera il servizio pubblico televisivo in Italia. Lapidario il commento che riporta ad un concetto sulla condizione femminile che non è difficile definire medievale: “Vadano a spazzare casa…Ilnon è roba da donne, e non lo sarà mai!”. Se l’intento era avere cinque minuti di gloria poteva ...

