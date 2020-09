Piazzale Libia, esplosione in un palazzo: tubo del gas in appartamento era staccato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 32 settembre 2020 - Svolta nelle indagini della palazzina esplosa in Piazzale Libia, a Milano, sabato 12 settembre. Il tubo della cucina a gas dell'appartamento al pian terreno dove è partita ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 32 settembre 2020 - Svolta nelle indagini della palazzina esplosa in, a Milano, sabato 12 settembre. Ildella cucina a gas dell'al pian terreno dove è partita ...

Milano, 32 settembre 2020 - Svolta nelle indagini della palazzina esplosa in piazzale Libia, a Milano, sabato 12 settembre. Il tubo della cucina a gas dell'appartamento al pian terreno dove è partita ...

Milano, 23 set. (askanews) - Il tubo della cucina a gas dell'appartamento al pian terreno dove è partita l'espolosione era staccato dal rubinetto. E' uno dei pochi elementi certi che emerge dalle inda ...

