“Per il 2021 atteso rimbalzo al +6% del Pil” scrive il Nadef. L’effetto ‘salvifico’ del Recovery Fund (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sorprende più che positivamente – premesso che si tratta di ‘proiezioni’ – quanto contenuto nella nota di aggiornamento al Def (o Nadef), che l’esecutivo si accinge a varare nel Cdm che, con ogni probabilità, avrà luogo tra lunedì e martedì prossimi. Nello specifico infatti, dopo quanto ‘patito’ nell’anno in corso, il governo si aspetta dal Pil un rimbalzo apri ad un +6%. Come dicevamo, un supposto recupero che, ‘firmato’, rende un po’ più realistica questa previsione piuttosto che soltanto ottimistica. Il Recovery Fund dietro le ottimistiche tabelle stilate dal Mef Allo stesso modo, gli esperti interni all’esecutivo hanno affermato che anche quel che riguarda il rapporto deficit/Pil (lo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sorprende più che positivamente – premesso che si tratta di ‘proiezioni’ – quanto contenuto nella nota di aggiornamento al Def (o), che l’esecutivo si accinge a varare nel Cdm che, con ogni probabilità, avrà luogo tra lunedì e martedì prossimi. Nello specifico infatti, dopo quanto ‘patito’ nell’anno in corso, il governo si aspetta dal Pil unapri ad un +6%. Come dicevamo, un supposto recupero che, ‘firmato’, rende un po’ più realistica questa previsione piuttosto che soltanto ottimistica. Ildietro le ottimistiche tabelle stilate dal Mef Allo stesso modo, gli esperti interni all’esecutivo hanno affermato che anche quel che riguarda il rapporto deficit/Pil (lo ...

