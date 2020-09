Migranti, Conte “Dall’Ue un passo importante” (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Patto sulla Migrazione è un importante passo verso una politica migratoria davvero europea. Ora il consiglio Ue coniughi solidarietà e responsabilità. Serve certezza su rimpatri e redistribuzione: i Paesi di arrivo non possono gestire da soli i flussi a nome dell’Europa”. Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte.(ITALPRESS). Migranti, Conte “Dall’Ue un passo importante” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Patto sulla Migrazione è un importanteverso una politica migratoria davvero europea. Ora il consiglio Ue coniughi solidarietà e responsabilità. Serve certezza su rimpatri e redistribuzione: i Paesi di arrivo non possono gestire da soli i flussi a nome dell’Europa”. Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe.(ITALPRESS).“Dall’Ue unimportante” su Il Corriere della Città.

