L'Ares gate scoppia al GF e Dago fa parlare Nancy Brilli, Eva Grimaldi e Giuliana De Sio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip è scoppiato l'Ares gate. Dagospia svela il nome di Lucifero e intervista Nancy Brilli, Giuliana De Sio e Eva Grimaldi sulle continue rivelazioni inquietanti dell'ex coppia Adua Del Vesco e Massimiliano Morra all'interno della Casa di Cinecittà. I due attori non vogliono fare nomi, ma Barbara D'Urso promette: “Vi dirò la verità nuda e cruda”. Al Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno rivelato di essere stati succubi di un'agenzia simile a una setta: gli assistiti vivevano insieme in una villa “dove intorno non c'era nulla” (sarebbe una casa a due piani a Zagarolo), erano allontanati dai propri affetti, non potevano socializzare, accettavano il cambio ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip èto l'spia svela il nome di Lucifero e intervistaDe Sio e Evasulle continue rivelazioni inquietanti dell'ex coppia Adua Del Vesco e Massimiliano Morra all'interno della Casa di Cinecittà. I due attori non vogliono fare nomi, ma Barbara D'Urso promette: “Vi dirò la verità nuda e cruda”. Al Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno rivelato di essere stati succubi di un'agenzia simile a una setta: gli assistiti vivevano insieme in una villa “dove intorno non c'era nulla” (sarebbe una casa a due piani a Zagarolo), erano allontanati dai propri affetti, non potevano socializzare, accettavano il cambio ...

Al Grande Fratello Vip è scoppiato l’Ares gate. Dagospia svela il nome di Lucifero e intervista Nancy Brilli, Giuliana De Sio e Eva Grimaldi sulle continue rivelazioni inquietanti dell'ex coppia Adua ...

Strane coincidenze, vip finiti in ospedale, depressione e tentati suicidi. Queste e molte altre sembrano essere le conseguenze dello scandalo Ares Gate, scoperchiato da Adua Del Vesco e Massimiliano ...

