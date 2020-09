Inter-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sabato 26 Settembre alle ore 20:45 nello Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) si disputerà la partita Inter-Fiorentina. La Fiorentina è in ottima forma in questo momento, ha già vinto con il Torino, l’Inter invece debutterà sabato nel campionato. Per questo il Mister Conte ha avuto modo di studiare l’avversario a fondo, e bisognerà ripartire più forti di prima. Anche l’innesto di Vidal potrà aiutare l’Inter per cominciare con il piede giusto già in questa sfida importante. La Fiorentina non ha mai vinto negli ultimi 7 precedenti con l’Inter (3-4-0), ma nello scorso campionato ha pareggiato sia in una Firenze gremita (1-1) che in una Milano deserta (0-0 a Luglio). Nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sabato 26 Settembre alle ore 20:45 nello Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) si disputerà la partita. Laè in ottima forma in questo momento, ha già vinto con il Torino, l’invece debutterà sabato nel campionato. Per questo il Mister Conte ha avuto modo di studiare l’avversario a fondo, e bisognerà ripartire più forti di prima. Anche l’innesto di Vidal potrà aiutare l’per cominciare con il piede giusto già in questa sfida importante. Lanon ha mai vinto negli ultimi 7 precedenti con l’(3-4-0), ma nello scorso campionato ha pareggiato sia in una Firenze gremita (1-1) che in una Milano deserta (0-0 a Luglio). Nel ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Doppia seduta per i nerazzurri al Centro Sportivo Suning, tutte le foto ??… - Inter : ?? | FOTO Inizia la settimana del nostro ritorno in @SerieA! ??? Al lavoro verso #InterFiorentina ??… - FBiasin : #BorjaValero è ufficialmente un giocatore della #Fiorentina. Gli hanno spiegato che all'#Inter non c'era più spazi… - Noblus_ : RT @cippiriddu: Questo inizio di stagione comunque è davvero emozionante... quante storie di calcio tra passato e presente: - Milan: torna… - fnapolisempre83 : RT @cippiriddu: Questo inizio di stagione comunque è davvero emozionante... quante storie di calcio tra passato e presente: - Milan: torna… -