Incendio Roma: fiamme in appartamento, ferita una donna (Di mercoledì 23 settembre 2020) Incendio in un appartamento ieri, al piano rialzato di una palazzina in via Flaminia, a Roma. Lievemente ferita una donna, inquilina dello stabile. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. I 20 abitanti del palazzo sono stati evacuati durante le operazioni di spegnimento. Il rogo sarebbe divampato a causa del cortocircuito di un elettrodomestico.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020)in unieri, al piano rialzato di una palazzina in via Flaminia, a. Lievementeuna, inquilina dello stabile. L’è stato dichiarato inagibile. I 20 abitanti del palazzo sono stati evacuati durante le operazioni di spegnimento. Il rogo sarebbe divampato a causa del cortocircuito di un elettrodomestico.L'articolo Meteo Web.

emergenzavvf : Dalle ore 16 #vigilidelfuoco impegnati per l’#incendio di rifiuti in una discarica a #Roma, altezza via della Foce… - LuceverdeRadio : ???? ?? #Roma #incendio - Raccordo Anulare ?Momentanea CHIUSURA altezza uscita Ardeatina al km 48 in entrambe le ca… - LuceverdeRoma : ???? ?? #Roma #incendio - Raccordo Anulare ?Momentanea CHIUSURA altezza uscita Ardeatina al km 48 in entrambe le ca… - ilmetropolitan : #Roma. #Incendio in #appartamento a Tor di Quinto, donna ferita lievemente - Notiziedi_it : Roma, incendio per cortocircuito in casa: ferita una donna -