“In un solo secondo”. Marco Liorni sbalordito: la risposta (quasi) impossibile dei campionissimi (Di mercoledì 23 settembre 2020) I Tre alla Seconda sono i campionissimi di Reazione a catena, il gioco condotto su RaiUno da Marco Liorni. La puntata di mercoledì 23 settembre si è chiusa senza la vittoria finale, con i fratelli Bartoloni che non sono riusciti a indovinare la parola giusta e forse si sono pentiti di non aver acquistato il terzo elemento. Una scelta che Liorni ha definito contagiosa e che non ha pagato, perché il “corrente” dato dai campioni non combaciava con il “comunicazione” che era la risposta da 3.438 euro in gettoni d'oro. Però i Tre alla Seconda hanno comunque dato prova della loro bravura durante il gioco dell'intesa: hanno battuto per 15 a 12 gli avversari, riuscendo tra l'altro a formulare la domanda dell'ultima risposta in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) I Tre alla Seconda sono idi Reazione a catena, il gioco condotto su RaiUno da. La puntata di mercoledì 23 settembre si è chiusa senza la vittoria finale, con i fratelli Bartoloni che non sono riusciti a indovinare la parola giusta e forse si sono pentiti di non aver acquistato il terzo elemento. Una scelta cheha definito contagiosa e che non ha pagato, perché il “corrente” dato dai campioni non combaciava con il “comunicazione” che era lada 3.438 euro in gettoni d'oro. Però i Tre alla Seconda hanno comunque dato prova della loro bravura durante il gioco dell'intesa: hanno battuto per 15 a 12 gli avversari, riuscendo tra l'altro a formulare la domanda dell'ultimain un ...

matteosalvinimi : #Salvini: I dati sono questi: la Lega con centrodestra governa 15 regioni, il Pd con il centrosinistra solo 5. I 5S… - Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - emmabonino : Se qualcuno mi avesse detto solo 3 settimane fa che più di 7 milioni di persone avrebbero votato NO, non ci avrei c… - illusioneottica : @totobrocchi @Herbert403 @Giggiola4 @carlakak @AleFiveStars @DinoGiarrusso @beppe_grillo Certo sono d'accordo però… - quickarianaa : RT @VladDiValacchia: Sono corsa come un fulmine solo per vedere i ragazzi mangiare le uniche e sole polpette al sugo inventate da Franceska… -

Ultime Notizie dalla rete : “In solo Gli autori delle grandi hit scelgono Soundreef Fortune Italia