I soldi del Recovery Fund arriveranno col contagocce (Di mercoledì 23 settembre 2020) di Filippo Nesi. Questo è lo scaglionamento dei fondi del Recovery and Resilience Facility (RRF, comunemente noto come Recovery Fund) nel tempo. Come si può vedere, solo il 6,75 per cento del RRF verrà erogato nel 2021, poi il 9,95 per cento nel 2022 e via via a salire negli anni successivi. Il 22,62 per cento, oltre un quinto dei fondi, addirittura arriverà dopo il 2027. La logica avrebbe suggerito il contrario. Un paese con un cronico problema di crescita come il nostro, messo in ginocchio dal COVID-19, che quest’anno chiuderà con un PIL del -9,5 per cento secondo le stime della stessa Commissione europea, avrebbe necessitato, se mai, di uno scaglionamento regressivo. Ricevere di più subito, per contrastare al meglio gli effetti della crisi, e via via di meno dopo, ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 23 settembre 2020) di Filippo Nesi. Questo è lo scaglionamento dei fondi deland Resilience Facility (RRF, comunemente noto come) nel tempo. Come si può vedere, solo il 6,75 per cento del RRF verrà erogato nel 2021, poi il 9,95 per cento nel 2022 e via via a salire negli anni successivi. Il 22,62 per cento, oltre un quinto dei fondi, addirittura arriverà dopo il 2027. La logica avrebbe suggerito il contrario. Un paese con un cronico problema di crescita come il nostro, messo in ginocchio dal COVID-19, che quest’anno chiuderà con un PIL del -9,5 per cento secondo le stime della stessa Commissione europea, avrebbe necessitato, se mai, di uno scaglionamento regressivo. Ricevere di più subito, per contrastare al meglio gli effetti della crisi, e via via di meno dopo, ...

Marcozanni86 : Tagliate le pensioni, smontate quota 100, tornate verso la Fornero e flessibilizzate il mercato del lavoro ancora d… - matteosalvinimi : #Salvini: Imprenditori e operai italiani migliori del mondo, ma se ogni anno siamo costretti a aumentare tasse è ov… - fattoquotidiano : L'INCHIESTA Sullo sfondo ci sono i soldi della Lega, i 49 milioni di euro evaporati dalle casse del partito nel gi… - HornbeamJoe : RT @bluebird19473: Come il governo intende spendere i soldi del Recovery Fund. Non so se l'avete già visto... Aiuti alle imprese? Aiuti all… - arquer12 : RT @VotersItalia: Cari Parlamentari del #M5S Voi esultate per un SI e fate finta di non vedere che non esistete più. E sapete perché? Perc… -

Ultime Notizie dalla rete : soldi del I soldi del Recovery Fund fanno già gola alla mafia, l'allerta della Dia La Sicilia Juventus, Paratici prepara il colpo last minute. Federico Chiesa potrebbe arrivare in prestito

La Fiorentina resta bottega cara, sa che trattenere in eterno Chiesa non sarà possibile e la scadenza del contratto fissata ancora al 30 giugno 2022 impone riflessioni immediate. Servono tanti soldi, ...

Tutto quello che devi sapere prima di scambiare Bitcoin

Grazie a Bitcoin puoi scambiare denaro in un modo diverso da quello a cui sei abituato nel mercato tradizionale. Ormai questo tipo di trading è sulla bocca di tutti e sta rivoluzionando il mercato (e ...

La Fiorentina resta bottega cara, sa che trattenere in eterno Chiesa non sarà possibile e la scadenza del contratto fissata ancora al 30 giugno 2022 impone riflessioni immediate. Servono tanti soldi, ...Grazie a Bitcoin puoi scambiare denaro in un modo diverso da quello a cui sei abituato nel mercato tradizionale. Ormai questo tipo di trading è sulla bocca di tutti e sta rivoluzionando il mercato (e ...