Grillo al Parlamento Ue: “La parola pubblico è una buona parola. In futuro ci salveranno reddito universale e istruzione per tutti” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Le idee vecchie devono morire e tirare fuori col forcipe le idee nuove”, così Beppe Grillo in una tavola rotonda al Parlamento europeo organizzata dal presidente David Sassoli dal titolo “Sarà l’Europa il motore della trasformazione verde e socialmente giusta?”. Il fondatore e garante del Movimento 5 stelle, poi, sottolinea l’importanza del pubblico: “Regia pubblica? Nei settori strategici è obbligatoria. La parola Stato è da ridefinire perché la parola pubblico è una buona parola“, ricorda Grillo, sottolineando che “lo Stato serve dove ci sono situazioni strategiche”. “Bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Le idee vecchie devono morire e tirare fuori col forcipe le idee nuove”, così Beppein una tavola rotonda aleuropeo organizzata dal presidente David Sassoli dal titolo “Sarà l’Europa il motore della trasformazione verde e socialmente giusta?”. Il fondatore e garante del Movimento 5 stelle, poi, sottolinea l’importanza del: “Regia pubblica? Nei settori strategici è obbligatoria. LaStato è da ridefinire perché laè una“, ricorda, sottolineando che “lo Stato serve dove ci sono situazioni strategiche”. “Bisogna ...

Così Beppe Grillo intervenendo in collegamento con il Parlamento europeo ad un incontro con Sassoli.

Ue: Castaldo (M5s), intervento Grillo è stato messaggio di speranza per Europa più giusta

"Il suo intervento oggi al Parlamento europeo ha enucleato una serie di importanti ... la green economy e le energie rinnovabili Beppe Grillo è stato un pioniere", ha dichiarato. (segue) (Beb) ...

