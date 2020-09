Goffredo Bettini: "Abbiamo attratto il voto di M5s perché accoglienti e non prepotenti come in passato" (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Il Pd non vuole poltrone o equilibri di potere più vantaggiosi. Piuttosto da tempo indichiamo l’esigenza di un rafforzamento politico e programmatico della coalizione attorno a Conte. Spetta al premier trovare i modi per realizzarlo”. Lo dice al Corriere della sera Goffredo Bettini, all”indomani del risultato elettorale del Pd alle Regionali.Nello specifico, afferma l’esponente del Partito Democratico, “in Liguria la partita era compromessa da tempo. Sansa ha combattuto bene. Ma davvero non è lì la sostanza del voto, che è stata piuttosto una grande affermazione del Pd e dei suoi candidati nelle regioni fondamentali: Toscana, Campania e Puglia. È del tutto evidente che il risultato positivo lo Abbiamo conquistato anche per una strategia vincente che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Il Pd non vuole poltrone o equilibri di potere più vantaggiosi. Piuttosto da tempo indichiamo l’esigenza di un rafforzamento politico e programmatico della coalizione attorno a Conte. Spetta al premier trovare i modi per realizzarlo”. Lo dice al Corriere della sera, all”indomani del risultato elettorale del Pd alle Regionali.Nello specifico, afferma l’esponente del Partito Democratico, “in Liguria la partita era compromessa da tempo. Sansa ha combattuto bene. Ma davvero non è lì la sostanza del, che è stata piuttosto una grande affermazione del Pd e dei suoi candidati nelle regioni fondamentali: Toscana, Campania e Puglia. È del tutto evidente che il risultato positivo loconquistato anche per una strategia vincente che ...

L'esponente dem commenta il risultato delle elezioni e del referendum: “Il Pd non vuole poltrone o equilibri di potere più vantaggiosi" “Il Pd non vuole poltrone o equilibri di potere più vantaggiosi.

