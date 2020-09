Due milioni di passeggeri per Volotea a Genova (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Volotea ha raggiunto a Genova quota 2 milioni di passeggeri trasportati in otto anni di attività operativa sullo scalo. Il traguardo è stato festeggiato con una speciale cerimonia sotto bordo a cui hanno preso parte Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Paolo Odone e Piero Righi, rispettivamente presidente e direttore generale dell’Aeroporto di Genova, insieme a Virginia Fiorini, la fortunata passeggera in partenza sul volo V71801 Genova-Cagliari, seconda milionesima passeggera di Volotea al Cristoforo Colombo, la quale ha ricevuto in omaggio un anno di voli gratuiti in tutto il network Volotea. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) –ha raggiunto aquota 2ditrasportati in otto anni di attività operativa sullo scalo. Il traguardo è stato festeggiato con una speciale cerimonia sotto bordo a cui hanno preso parte Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di, Paolo Odone e Piero Righi, rispettivamente presidente e direttore generale dell’Aeroporto di, insieme a Virginia Fiorini, la fortunata passeggera in partenza sul volo V71801-Cagliari, seconda milionesima passeggera dial Cristoforo Colombo, la quale ha ricevuto in omaggio un anno di voli gratuiti in tutto il network

(Teleborsa) - Volotea ha raggiunto a Genova quota 2 milioni di passeggeri trasportati in otto anni di attività operativa sullo scalo. Il traguardo è stato festeggiato con una speciale cerimonia sotto ...

