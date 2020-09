Caso Suárez | la rabbia degli studenti di Perugia | «Sapevamo che qualcosa non andava | anni fa uno scandalo sul business delle certificazioni è finito nel nulla»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono circa mille gliiscritti all’Università per Stranieri di. L’ateneo, distribuito tra le mura di Palazzo Gallenga, è diviso in due “dipartimenti”: quello per italiani che sognano di laurearsi in materie in lingua straniera e quello dedicato agli stranieri che studiano la cultura e la lingua italiana (anche) per ottenere la cittadinanza. Compartimenti «stagni», a sentire gli universitari, eppure la voce chenon andasse circolava da tempo. Ildi Luis Suárez – il centravanti del Barcellona al centro di unoper la presunta truffa attorno al suo esame per la cittadinanza italiana – «è solo la punta dell’iceberg». Quella del giocatore è “la storia ...