Campoli | esplode fuochi per festeggiare il successo elettorale | denunciato 53enne

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, indel Monte Taburno (Bn), durante lo svolgimento di controlli predisposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio (Bn) in occasione delle elezioni comunali, i militari della Stazione CC di Cautano (Bn) hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica undel posto resosi responsabile di fabbricazione abusiva di materienti. Lo stesso, al termine dello spoglio per le consultazioni elettorali comunali, veniva sorpreso in un fondo agricolo nel mentre si accingeva a farre, senza autorizzazione, due artifizi pirotecnici del peso di 500 grammi ciascuno utilizzando un mortaio di piccole dimensioni. Il Mortaio e gli artifizi pirotecnici venivano sottoposti a sequestro.