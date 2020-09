Bad Education | la recensione | il “cattivo maestro” di un grande Hugh Jackman

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladi Bad, film TV in onda su Sky:è un sovrintendente fraudolento nel docudrama che racconta il piùscandalo scolastico degli USA. Sembra impossibile non ammirare un uomo come Frank Tassone. Simpatico, affabile, elegante, Frank è sempre pronto ad accoglierti con un caldo sorriso e una parola gentile, ha un ottimo rapporto con i propri colleghi e mostra una sincera cura per gli studenti di ogni età del Roslyn Union Free School District, il distretto scolastico di Long Island di cui è sovrintendente. La nostradi Bad, opera seconda del regista Cory Finley, non può che partire da qui: un personaggio a cui bastano una manciata di minuti in scena, uniti al naturale ...