West Ham | tre positivi al Covid-19

(Di martedì 22 settembre 2020) Caos in casaHam. Il club londinese, impegnato questa sera in Coppa Carabao contro l’Hull City, ha annunciato a pochi minuti dal fischio d’inizio tre tesseratial test del coronavirus. Si tratta di Issa Diop e Josh Cullen e dell’allenatore David Moyes che hanno lasciato d’urgenza lo stadio dopo essere stati informati dallo staff sanitario. I tre, tutti asintomatici, sono ora in isolamenti dopo aver attivato i protocolli sanitari.Ham United can confirm that David Moyes, Issa Diop and Josh Cullen have returned positive tests for-19. —Ham United (@Ham) September 22, 2020 Foto: twitterHam L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.