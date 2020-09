Traffico Roma del 22-09-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020) LuceverdeBuonasera da Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento sulla tangenziale est per incidente code tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico in tangenziale incidente anche in direzione San Giovanni all’altezza della rampa verso la A24 sul Raccordo Anulare incidente disagi nel tratto Laurentina Tuscolana in direzione dell’ autostrada per Napoli congestionatolunghe code e ripercussioni per chi si trova sulla via Appia ed entra sul raccordo sul Muro Torto disagi perverso il Tevere Lungotevere conintenso tra ponte Mazzini e Ponte Sisto per cui in zona Trastevere mentre a Don Bosco in via Papiria prestare attenzione a un incidente sulla Tiburtina in zona Settecamini disagi per la chiusura di un sottopasso invece in via ...