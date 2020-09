The Flash: i Batman di Michael Keaton e Ben Affleck ispirano uno sketch di Andy Muschietti (Di martedì 22 settembre 2020) Andy Muschietti, regista di The Flash, ha condiviso online uno sketch creato per il Batman Day ispirato alle versioni interpretate da Ben Affleck e Michael Keaton.t Andy Muschietti, regista di The Flash, ha celebrato il Batman Day condividendo uno sketch dell'eroe di Gotham City ispirato alle versioni interpretate da Ben Affleck e Michael Keaton. I due attori appariranno entrambi nel film con star Ezra Miller, come confermato recentemente dal filmmaker e dai produttori del nuovo progetto tratto dai fumetti della DC. Su Instagram Andres Muschietti ha pubblicato il disegno scrivendo: "E, in ritardo, un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020), regista di The, ha condiviso online unocreato per ilDay ispirato alle versioni interpretate da Ben.t, regista di The, ha celebrato ilDay condividendo unodell'eroe di Gotham City ispirato alle versioni interpretate da Ben. I due attori appariranno entrambi nel film con star Ezra Miller, come confermato recentemente dal filmmaker e dai produttori del nuovo progetto tratto dai fumetti della DC. Su Instagram Andresha pubblicato il disegno scrivendo: "E, in ritardo, un ...

Come la rivale Netflix, anche Amazon Prime Video continua a puntare sul genere Young Adult, ed è ora al lavoro su una nuova serie tv tratta dai libri di Jennifer Lynn Barnes, The Inheritance Games, pe ...

