Sky - Tottenham-Inter, contatto per Skriniar: i nerazzurri chiedono 60mln (Di martedì 22 settembre 2020) Si inizia a muovere il mercato dei difensori. Nel corso di 'Calciomercato l'originale' il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato di una trattativa di giornata: "contatto tra Tottenham e Inter per Milan Skriniar. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 22 settembre 2020) Si inizia a muovere il mercato dei difensori. Nel corso di 'Calciomercato l'originale' il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato di una trattativa di giornata: "traper Milan

InterMagazine2 : SKY - Il Tottenham ha avviato i primi contatti per Skriniar, l'Inter ha già individuato il sostituto - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Sky - Il Tottenham torna su Skriniar: l'Inter chiede 60 mln. Milenkovic in pole per la sostituzione - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Sky - Skriniar, contatto ufficiale Inter-Tottenham: niente scambi, le cifre. E c’è già il nome del sostituto - https://t.co… - MicheleRovito : RT @passione_inter: Sky - Il Tottenham contatta l'Inter per Skriniar: chiesti 60 milioni euro. Marotta ha già in mente il sostituto - https… - passione_inter : Sky - Il Tottenham contatta l'Inter per Skriniar: chiesti 60 milioni euro. Marotta ha già in mente il sostituto -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Tottenham Premier League, Southampton-Tottenham 2-5: 4 gol di Son con 4 assist (e 1 gol) di Kane Sky Sport Inter, rivoluzione in difesa: Tottenham su Skriniar, ecco chi al suo posto

La notizia era nell'aria da settimane, e adesso pare che si stia concretizzando: Skriniar via dall'Inter. Il difensore slovacco ha perso terreno nelle gerarchie di Conte negli ultimi mesi ed è per que ...

SKY - Lautaro Valenti sempre più vicino al Parma

22.09 15:01 - DA LONDRA – Marcotti: "Milik? Il Newcastle non cerca nuovi attaccanti, ma il Tottenham sì, il polacco farebbe la riserva di Kane, Koulibaly? Ci sarebbe spazio per lui nel City" ...

La notizia era nell'aria da settimane, e adesso pare che si stia concretizzando: Skriniar via dall'Inter. Il difensore slovacco ha perso terreno nelle gerarchie di Conte negli ultimi mesi ed è per que ...22.09 15:01 - DA LONDRA – Marcotti: "Milik? Il Newcastle non cerca nuovi attaccanti, ma il Tottenham sì, il polacco farebbe la riserva di Kane, Koulibaly? Ci sarebbe spazio per lui nel City" ...