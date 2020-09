Roma, donna rapina un negozio di alcolici e aggredisce il commesso: arrestata (Di martedì 22 settembre 2020) Tentata rapina in via Tiburtina Antica, a Roma. Nella serata di ieri, intorno alle ore 20, una donna italiana di 49 anni ha tentato di rubare degli alcolici all’interno di un supermercato. Una volta scoperta, la 49enne ha aggredito l’impiegato dell’esercizio commerciale. Sul posto sono giunte due volanti della Polizia che hanno tratto in arresto la donna. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Tentatain via Tiburtina Antica, a. Nella serata di ieri, intorno alle ore 20, unaitaliana di 49 anni ha tentato di rubare degliall’interno di un supermercato. Una volta scoperta, la 49enne ha aggredito l’impiegato dell’esercizio commerciale. Sul posto sono giunte due volanti della Polizia che hanno tratto in arresto la. su Il Corriere della Città.

