Renzi: “Governo avanti fino al 2023, noi determinanti in Toscana”. E su Emiliano… (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “Siamo un partito nato adesso, quindi il nostro giudizio e’ estremamente positivo. In Toscana non siamo stati aritmeticamente positivi ma politicamente siamo stati determinanti. Per me questa legislatura va avanti fino al 2023. Si rafforza questa maggioranza, se si fosse persa la Toscana oggi faremmo un altro film”. Lo dice il leader Italia Viva Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “Siamo un partito nato adesso, quindi il nostro giudizio e’ estremamente positivo. In Toscana non siamo stati aritmeticamente positivi ma politicamente siamo stati determinanti. Per me questa legislatura va avanti fino al 2023. Si rafforza questa maggioranza, se si fosse persa la Toscana oggi faremmo un altro film”. Lo dice il leader Italia Viva Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

AnnalisaChirico : +InBreve+ Il governo esce rinforzato. 5S desaparecidos, Renzi ininfluente. 15 regioni su 20 a guida centrodestra. N… - matteosalvinimi : #Salvini: Questo governo è in vita da un anno, se in un anno la cosa di cui si vanta di più Renzi è che 'Ha mandato… - CarloCalenda : Ci credo da molto tempo (Fronte Repubblicano), però non possiamo fuggire dalla realtà. Gori, Tinagli, Renzi, Nannic… - gjscco : RT @soniabetz1: #TaglioParlamentari Ne parlava Einaudi.Lo voleva Nilde Iotti. Ne discusse il 1°governo Fanfani. Ci provarono con la commi… - BMascalchi : RT @Antigiornalista: Taglio dei Parlamentari. Ne parlava Einaudi. Voleva farlo Nilde Iotti. Ne discusse il primo governo Fanfani. Ci prova… -

