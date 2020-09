Reazione a Catena 22 settembre 2020: i Tre alla Seconda (video) (Di martedì 22 settembre 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 22 settembre 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre alla Seconda. Avevano partecipato al gioco già nel 2017 e hanno deciso di riprovarci…con grande successo, visti i risultati! I Tre alla Seconda – Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro ventiduesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo qualche dimezzamento, valeva 8.625 euro.Il loro montepremi totale rimane così a oltre 221.000 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 22 settembre 2020) Ildell’Ultimadidi stasera, 22. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre. Avevano partecipato al gioco già nel 2017 e hanno deciso di riprovarci…con grande successo, visti i risultati! I Tre– Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro ventiduesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo qualche dimezzamento, valeva 8.625 euro.Il loro montepremi totale rimane così a oltre 221.000 euro. Il gioco finale L’Ultimaè ...

