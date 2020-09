Quella "coppia modello" ammazzata sulle scale: tutti i misteri (Di martedì 22 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Alcuni testimoni avrebbero riferito agli investigatori che la ragazza ha urlato il nome dell'assassino prima di morire: è caccia all'uomo Diventa un giallo sembra più fitto ed intricato quello del duplice omicidio avvenuto la sera del 21 settembre a Lecce, circostanza macabra in cui hanno perso la vita l'arbitro di calcio Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. Stando ad una indiscrezione raccolta da La Repubblica, la ragazza avrebbe urlato il nome dell'assassino prima di essere colpita a morte. Le urla e poi le coltellate La tragedia si è consumata in un appartamento del civico 2 ad angolo tra via Montello e viale Gallipoli, nel cuore del capoluogo pugliese, pressapoco alle 21.30 di ieri sera. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, la coppia sarebbe stata impegnata in un accesissimo scontro verbale col ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Alcuni testimoni avrebbero riferito agli investigatori che la ragazza ha urlato il nome dell'assassino prima di morire: è caccia all'uomo Diventa un giallo sembra più fitto ed intricato quello del duplice omicidio avvenuto la sera del 21 settembre a Lecce, circostanza macabra in cui hanno perso la vita l'arbitro di calcio Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. Stando ad una indiscrezione raccolta da La Repubblica, la ragazza avrebbe urlato il nome dell'assassino prima di essere colpita a morte. Le urla e poi le coltellate La tragedia si è consumata in un appartamento del civico 2 ad angolo tra via Montello e viale Gallipoli, nel cuore del capoluogo pugliese, pressapoco alle 21.30 di ieri sera. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, lasarebbe stata impegnata in un accesissimo scontro verbale col ...

Ultime Notizie dalla rete : Quella coppia Gestione del denaro nella coppia: come farne un elemento vincente Today.it Coppia uccisa a Lecce, parla un testimone: “Ecco cosa ho visto”

Un vicino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, trovati morti nella loro casa in provincia di Lecce, racconta la sua verità. “Ho visto un uomo scendere di corsa le scale con uno zainetto in spalla”.

