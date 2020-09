PS5 e Xbox Series X: i prezzi 'gonfiati' dei giochi next-gen non danneggeranno le vendite (Di martedì 22 settembre 2020) Negli ultimi mesi, si è discusso parecchio riguardo il possibile aumento del prezzo dei giochi next-gen. Alcuni publisher come 2K Games, hanno deciso di portare il prezzo a $ 70.Sebbene la community dei giocatori sia stata particolarmente esplicita riguardo al cambiamento, si ritiene che la modifica non avrà un impatto drastico sulle vendite, come riferito dall'analista di NPD Group Mat Piscatella durante il podcast Virtual Economy."I prezzi dei giochi sono rimasti gli stessi dal 2005, quando Call of Duty 2 è arrivato per la prima volta a $ 59,99 su Xbox 360, e da allora siamo rimasti sostanzialmente lì", ha detto Piscatella.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) Negli ultimi mesi, si è discusso parecchio riguardo il possibile aumento del prezzo dei-gen. Alcuni publisher come 2K Games, hanno deciso di portare il prezzo a $ 70.Sebbene la community dei giocatori sia stata particolarmente esplicita riguardo al cambiamento, si ritiene che la modifica non avrà un impatto drastico sulle, come riferito dall'analista di NPD Group Mat Piscatella durante il podcast Virtual Economy."Ideisono rimasti gli stessi dal 2005, quando Call of Duty 2 è arrivato per la prima volta a $ 59,99 su360, e da allora siamo rimasti sostanzialmente lì", ha detto Piscatella.Leggi altro...

Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Precedentemente annunciato in esclusiva PC e PS4, #QuantumError arriverà anche su Xbox Series X. - IGNitalia : Precedentemente annunciato in esclusiva PC e PS4, #QuantumError arriverà anche su Xbox Series X. - sciroccoxyz : @ibbatta @bermat e altri: io comunque non ho capito una cosa, se volessi regalarmi a dicembre/gennaio qualcosa per… - Multiplayerit : PS5 Digital Edition e Xbox Series S saranno introvabili? Facciamo chiarezza - infoitscienza : Road to Next-Gen è la nuova rubrica di -