Patrizia De Blanck show. "Io, nipote di Mussolini. E a Roma lo sanno tutti" - (Di martedì 22 settembre 2020) Laura Rio La contessa a Barbara d'Urso: "Il mio vero padre era Gravelli, figlio naturale del Duce" È peggio avere un cattivo odore o essere nipote di Mussolini? Il dilemma dall'altra sera incuriosisce gli spettatori di Barbara d'Urso. Sì, perché, in pochi minuti, due scoop su Patrizia De Blanck sono stati rivelati a Live di Canale 5. Il primo: la presunta contessa, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, di mestiere personaggio televisivo, non apprezzerebbe tanto la doccia: «a Roma lo sanno tutti», si discetta in studio. Il secondo: la presunta contessa sarebbe nipote del Duce. Secondo un'intervista rilasciata tempo fa (nel 2005) dalla De Blanck medesima a Oggi e riesumata da un ...

