Olimpia Milano | vincere aiuta a vincere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 settembre 2020) 8/8 e primo trofeo della stagione conquistato.ha fatto quello che doveva fare e lo ha fatto bene, senza blackout. La Supercoppa aggiunta in bacheca è più che meritata e coach Messina difficilmente poteva immaginare un esordio così convincente per la sua, il primo confronto con la Virtus Andrea Cinciarini ha alzato al cielo il primo trofeo targato Ettore Messina, dopo una partita di grande intensità, contro i veri e propri rivali per la corsa al titolo. La difesa diè stato il fattore principale che ha permesso all’di comandare il match per 40 minuti. Giusto per rendere l’idea, sua maestà Milos Teodosic è stato limitato a un 2/12 dal campo non proprio indimenticabile. ...