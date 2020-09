Milan, Maldini: «Nastasic? Cerchiamo giocatori compatibili con il bilancio» (Di martedì 22 settembre 2020) Paolo Maldini ha fatto il punto della situazione in casa Milan: le dichiarazioni del dirigente rossonero Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera a margine del premio Azeglio Vicini. MERCATO – «In questo momento abbiamo qualche problema per via delle defezioni, con Musacchio operato e fuori per due settimane, Romagnoli fuori da un mese, e Duarte che è out da un po’. Siamo contati, stiamo vedendo cosa fare, questa è una squadra già molto equilibrata nel numero dei giocatori e anche nelle posizioni, avendo due giocatori per ruolo. Se potremo migliorare la squadra, lo faremo. Nastasic? In teoria tutti i giocatori buoni a noi piacciono. Poi bisogna vedere se sono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Paoloha fatto il punto della situazione in casa: le dichiarazioni del dirigente rossonero Paolo, dirigente del, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera a margine del premio Azeglio Vicini. MERCATO – «In questo momento abbiamo qualche problema per via delle defezioni, con Musacchio operato e fuori per due settimane, Romagnoli fuori da un mese, e Duarte che è out da un po’. Siamo contati, stiamo vedendo cosa fare, questa è una squadra già molto equilibrata nel numero deie anche nelle posizioni, avendo dueper ruolo. Se potremo migliorare la squadra, lo faremo.? In teoria tutti ibuoni a noi piacciono. Poi bisogna vedere se sono ...

