MG HS Plug-in - La Suv ibrida è attesa in Europa nel 2021 (Di martedì 22 settembre 2020) Il marchio MG, controllato dalla cinese SAIC, presenta la Suv compatta HS Plug-in, che sarà disponibile in Europa nel primo trimestre 2021. Il brand è già presente in Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Danimarca, Germania e Francia, mentre non ha ancora svelato la propria strategia per il mercato italiano. La HS è già commercializzata in Asia ed in Inghilterra con motori benzina tradizionali ed è stata introdotta nel 2018, traendo ispirazione dalla MG X Motion Concept. 51 km in elettrico. La HS ibrida ricaricabile affianca nella gamma delle versioni elettrificate della MG la ZS EV a propulsione elettrica, che abbiamo già provato su strada, e si inserisce nel segmento C. Le caratteristiche tecniche complete saranno svelate nel mese di dicembre, ma, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 settembre 2020) Il marchio MG, controllato dalla cinese SAIC, presenta la Suv compatta HS-in, che sarà disponibile innel primo trimestre. Il brand è già presente in Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Danimarca, Germania e Francia, mentre non ha ancora svelato la propria strategia per il mercato italiano. La HS è già commercializzata in Asia ed in Inghilterra con motori benzina tradizionali ed è stata introdotta nel 2018, traendo ispirazione dalla MG X Motion Concept. 51 km in elettrico. La HSricaricabile affianca nella gamma delle versioni elettrificate della MG la ZS EV a propulsione elettrica, che abbiamo già provato su strada, e si inserisce nel segmento C. Le caratteristiche tecniche complete saranno svelate nel mese di dicembre, ma, ...

lautomobile_ACI : #MGHS plug-in hybrid, #suv alla spina. Il gruppo cinese #Saic, proprietario dal 2007 dello storico marchio inglese… - newsautoit : ?? #DS omaggia il celebre museo francese del #Louvre ?? con la serie speciale limitata a 150 esemplari per il #SUV ib… - citroenitalia : ?? Per SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in di incentivi fino a 4.500€ con rottamazione e fino a 3.500 € senza rot… - infoiteconomia : Suzuki Across Yoru Web Edition, il SUV plug-in ibrido da 306 cavalli - infoiteconomia : Suzuki ACROSS: il SUV Plug-in debutta in Italia nell'edizione YORU Web Edition -

Ultime Notizie dalla rete : Plug Suv MG HS Plug-in: la Suv ibrida è attesa in Europa nel 2021 - Quattroruote.it Quattroruote La Suv ibrida è attesa in Europa nel 2021

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora ...

Peugeot, impegnati nella riduzione delle emissioni di C02 al Roland-Garros

Con Nuovo SUV PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 ... Con PEUGEOT 508 e 508 SW HYBRID, il Marchio del Leone mette a disposizione una motorizzazione PLUG-IN HYBRID con una potenza complessiva di 225 CV (165 kW) ed ...

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora ...Con Nuovo SUV PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 ... Con PEUGEOT 508 e 508 SW HYBRID, il Marchio del Leone mette a disposizione una motorizzazione PLUG-IN HYBRID con una potenza complessiva di 225 CV (165 kW) ed ...