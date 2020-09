Mendes porta Douglas Costa in Inghilterra, la Juventus cerca il sostituto (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo l'arrivo di Alvaro Morata la Juventus guarda al mercato in uscita. Là davanti c'è abbondanza e occorre sfoltire, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Finora il nome del papabile uscente è quello di Douglas Costa, con l'agente Jorge Mendes che sta lavorando per portarlo nella 'colonia' portoghese dei Wolverhampton.Douglas Costa AGLI WOLVES, LA JUVE PUNTA CHIESAcaption id="attachment 996655" align="alignnone" width="300" Douglas Costa (Getty Images)/captionIl super agente ha appena lavorato alla cessione di Jota al Liverpool e negli Wolves ora ci sarebbe ancora un posto libero. Il brasiliano è in uscita dalla Juventus che in caso di addio punterebbe ancora Federico Chiesa. Rocco ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo l'arrivo di Alvaro Morata laguarda al mercato in uscita. Là davanti c'è abbondanza e occorre sfoltire, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Finora il nome del papabile uscente è quello di, con l'agente Jorgeche sta lavorando perrlo nella 'colonia' portoghese dei Wolverhampton.AGLI WOLVES, LA JUVE PUNTA CHIESAcaption id="attachment 996655" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionIl super agente ha appena lavorato alla cessione di Jota al Liverpool e negli Wolves ora ci sarebbe ancora un posto libero. Il brasiliano è in uscita dallache in caso di addio punterebbe ancora Federico Chiesa. Rocco ...

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nella settimana decisiva, sia in entrata che in uscita. C’è da capire se si riuscirà a risolvere l’intreccio Roma-Milik-Dzeko e anche da valutare le off ...

ROMA – Non c’è solo la pista tedesca per la difesa. L’altra strada porta a Mendes e al suo “universo” che comprende non solo giocatori, ma tante squadre affiliate . Tra i giovani in rampa di lancia sp ...

