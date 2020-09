Liam Gallagher: “Sono malato e indosso la mascherina. Mio fratello Noel ‘no mask’? È un imbecille” (Di martedì 22 settembre 2020) Da quando, nell’ormai lontano 2009, Noel decise di abbandonare gli Oasis rompendo definitivamente il già turbolento legame tra i fratelli Gallagher, i due riescono a litigare su tutto, proprio su tutto, anche sull’epidemia di coronavirus. Solo qualche giorno fa, in un’intervista, Noel aveva contestato l’utilità di indossare la mascherina come misura di sicurezza anti Covid, dichiarando che “se prendo il virus, sono fatti miei”. Ora è arrivata la replica di Liam che, neanche a dirlo, ha colto l’occasione di una domanda posta da un followers sui social per prendere posizione ancora una volta contro il fratello.“Io indosso la mascherina, non è un problema – ha detto -. Ho il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Da quando, nell’ormai lontano 2009,decise di abbandonare gli Oasis rompendo definitivamente il già turbolento legame tra i fratelli, i due riescono a litigare su tutto, proprio su tutto, anche sull’epidemia di coronavirus. Solo qualche giorno fa, in un’intervista,aveva contestato l’utilità di indossare lacome misura di sicurezza anti Covid, dichiarando che “se prendo il virus, sono fatti miei”. Ora è arrivata la replica diche, neanche a dirlo, ha colto l’occasione di una domanda posta da un followers sui social per prendere posizione ancora una volta contro il.“Iola, non è un problema – ha detto -. Ho il ...

