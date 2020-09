Juve, Morata è già a Torino: ora visite mediche e firma (Di martedì 22 settembre 2020) Torino - Alvaro Morata è atterrato poco dopo la mezzanotte, con un volo privato, all'aeroporto di Torino Caselle. Il 27enne attaccante spagnolo effettuerà in mattinata le visite mediche al J Medical ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020)- Alvaroè atterrato poco dopo la mezzanotte, con un volo privato, all'aeroporto diCaselle. Il 27enne attaccante spagnolo effettuerà in mattinata leal J Medical ...

romeoagresti : Le cifre dell’operazione #Morata-#Juve: 10 milioni per il prestito del primo anno, 10 milioni (eventualmente) per i… - romeoagresti : #Juve: #Morata è atterrato a Torino, domani mattina le visite mediche // Morata has landed in Turin ahead of his me… - DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - MaurizioJj : RT @valeriarena: Poi al primo Juve-Inter con Conte, Vidal, Pirlo, Morata, Bonucci e Chiellini sotto lo stesso cielo facciamo tutti un minut… - CalcioNews24 : Juve, ecco Morata: lo spagnolo è atterrato all’aeroporto di Caselle – VIDEO -