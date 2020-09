Jessica e Davide è già finita? Scoppia la prima coppia di Uomini e Donne

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 settembre 2020) “Hai già la scelta?” ha chiesto nella puntata diin onda oggi 22 settembre 2020 Maria de Filippi a. La tronista ha risposto dicendo che è ancora troppo presto ma che non può negare di sentire un certo trasporto peranche se non è pronta a lasciare lo studio con lui. Peccato che, come ben sappiamo grazie alle ultime anticipazioni dila puntata successiva alla registrazione vista oggi, farà a gran sorpresa la sua scelta. Ma la notizia di oggi non è questa, chiaramente! La puntata con la scelta diè stata registrata questo fine settimana, siamo a martedì e a quanto pare, stando ad alcune segnalazioni arrivate sui social, i due ...